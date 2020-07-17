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Под Киевом откроют тайну Чингисхана

Агата Кловская
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Под Киевом откроют тайну Чингисхана

Главное: 18 и 19 июля «Парк Киевская Русь» приглашает на тур «Загадка Чингисхана». Приятным сюрпризом для гостей станут состязания по верховой стрельбе из лука.

Детали: 18 и 19 июля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на тур выходного дня «Загадка Чингисхана». Гостей ждут конно-трюковые выступления, прогулки на лошадях, вкуснейшие блюда с костра, экстремальные аттракционы, музеи, экспозиции.

Войдя в ворота Княжества, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Ведь в «Парке Киевская Русь» на основе знаний современной науки в реальном размере воссоздается Киев V-ХІІІ веков, а также воссоздается атмосфера и дух исторического сердца нашей Родины.

Гости Древнего Киева увидят такие шедевры средневекового деревянного зодчества, как монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков. Только здесь можно увидеть уникальную воссозданную Васильевскую церковь Х века, единственное в Украине действующее осадное орудие — требушет, корабль древних викингов и даже средневековую пыточную.

В Древнем Киеве гостей ждет знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Каждый гость может подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться на них верхом или в экипаже.

Приятным сюрпризом для гостей 18 и 19 июля станут состязания по верховой стрельбе из лука. Соревнования пройдут в форматах одиночных заездов и массовой атаки. Опытные конные каскадеры будут состязаться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади на полном скаку.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

В Княжестве каждый почувствует себя полноправным жителем Киевской Руси. Здесь можно пройтись по древним улочкам, покататься на лошадях, отведать вкуснейших напитков и блюд с костра, пострелять из лука, отчеканить монету. Зайдя в гости к Волхвине посетители смогут узнать о самом сокровенном и отведать травяных чаев по древним рецептам. А потом — зайти в средневековую лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы. Любители экстрима получат мощный заряд адреналина от канатного спуска «Полетайло» с маршрутами разной сложности и скоростной горки «Змей Горыныч».

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле, в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

В программе возможны изменения.

Важный момент: посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Справка: Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого —200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

В тему: Как ранее сообщалось, «Парк Киевская Русь» открыт для посещения.

Тэги: Киев, культура, Парк Киевская Русь, развлечения, Чингисхан

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