Google обвинили в слежке за пользователями браузера Chrome

Главное: В США компанию Google обвиняют в слежке за людьми, которые используют браузер Chrome. Уже подан иск на пять миллиардов долларов.

Детали: В США против холдинга Alphabet Inc. (это материнская компания портала Google) подали иск на пять миллиардов долларов, обвиняя в слежке за пользователями браузера Chrome. В суд Калифорнии отправились специалисты юридической компании Boies Schiller Flexner, которая представляет интересы группы истцов.

Юристы потребовали кругленькую сумму еще в прошлом июне, о чем сообщает их пресс-служба.

В частности, Google обвинили в «отслеживании действий пользователей разных приложений даже при отключении разрешений на это».

В иске говорится, что «даже при отключении в настройках отслеживания действий в интернете и приложениях Google все равно продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию».

В тему 10 июля 2020 года мы писали, что интернет-архитектор Павел Дуров заявил, что Apple и Google ведут человечество в тоталитарное будущее. Также он обратился к IT-сообществу Украины.

3 апреля 2020 года стало известно, что Google будет следить за людьми, которые заразились коронавирусом.

7 августа 2019 года в Twitter объяснили, как использовали личные данные своих пользователей.