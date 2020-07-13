Коронавирус убил звезду сериала «Дикая Роза»

Главное: В Мексике от коронавирусной инфекции скончался актер Раймундо Капетильо, сыгравший роль доктора Рейнальдо в популярном сериале «Дикая Роза». Ему было 75 лет.

Детали: Звезда мексиканских сериалов Раймундо Капетильо скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на издание Universal и мексиканскую Национальную ассоциацию исполнителей.

Сообщается, что артист скончался в воскресенье, 12 июля, в одном из госпиталей Мехико, куда его поместили с характерными для COVID-19 симптомами.

Раймундо Капетильо запомнился украинскому зрителю ролью доктора Рейнальдо в телесериале «Дикая Роза» (исп. Rosa Salvaje). Это был один из первых сериалов, показанных в странах бывшего СССР.

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А 25 апреля 2020 года сообщалось, что в США внезапно скончался звезда фильма «Запретная зона».

Напомним также, что в январе 2020 года в США на 84-м году жизни скончалась Мардж Дюсей, сыгравшая роль Памелы ‒ первой жены Си Си Кэмпевелла ‒ в легендарном сериале «Санта-Барбара».

О смерти актрисы на своей странице в Facebook сообщила ее падчерица ‒ Элизабет Перин.