«Шахтер» узнал соперников в 1/4 Лиги Европы. Впрочем, надо еще пройти немецкий барьер

Главное: Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Донецкий «Шахтер», в случае прохода «Вольфсбурга», сыграет с победителем пары «Базель» — «Афнтрахт».

Детали: Сегодня, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы» с места событий, донецкий «Шахтер», в случае прохода немецкого «Вольфсбурга», в четвертьфинале встретится с победителем пары «Базель» — «Айнтрахт».

Пары 1/4 финала выглядят так:

Пара 1: «Шахтер» (Донецк, Украина) / «Вольфсбург» (Германия) — «Базель» (Швейцария) / «Айнтрахт» (Германия).

Пара 2: «Манчестер Юнайтед» (Англия) / Ласк (Австрия) — «Копенгаген» (Дания) / «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Пара 3: «Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) — «Байер» (Германия) / «Рейнджерс» (Шотландия).

Пара 4: «Вулверхэмптон» (Англия) / «Олимпиакос» (Греция) — «Рома» (Италия) / «Севилья» (Испания).

В полуфиналах победитель пары 4 сыграет с победителем пары 2, а победитель пары 3 встретится с победителем пары 1.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч. Игры пройдут на четырех стадионах:

«Кельн», Кельн (финал);

«MSV Арена», Дуйсбург;

«Дюссельдорф Арена», Дюссельдорф;

«Арена АуфШальке», Гельзенкирхен

Расписание матчей

5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00);

10-11 августа: Четвертьфиналы (22:00);

16-17 августа: Полуфиналы (22:00);

21 августа: Финал (Кельн, 22:00).

В тему: Сегодня также состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Рестарт самого престижного европейского клубного турнира запланирован на 7-8 августа.