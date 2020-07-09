В николаевском интернате повесилась девочка-подросток, которая очень скучала по умершей маме

Главное: В Николаеве в уборной интерната повесилась 16-летняя девочка. В предсмертной записке она писала, что очень скучает по умершей маме.

Детали: В Николаеве несовершеннолетняя воспитанница школы-интерната наложила на себя руки. Об этом сообщили в отделе коммуникации области.

Как отметили в ведомстве, 8 июля около 23:30 в уборной школы-интерната работники заведения обнаружили тело 16-летней воспитанницы, которая покончила жизнью путем повешения.

По данным правоохранителей, на месте трагедии обнаружили предсмертную записку, в которой девушка попросила прощения и рассказала, что скучает по умершей маме.

Сейчас открыто уголовное производство, продолжается расследование обстоятельств и мотивов совершения самоубийства.

В тему: В феврале 2019 года в городке Купянск Харьковской области повесилась семнадцатилетняя девушка, которая училась в местном колледже. За день до трагедии девочке стало плохо на занятиях, ей предложили вызвать «скорую помощь», но она отказалась и ушла с занятий.