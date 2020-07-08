Стало известно о третьем в мире человеке, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции

Главное: Медиками зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Везунчиком оказался 36-летний пациент из Бразилии.

Детали: В мире зафиксирован уже третий случай полного излечения от ВИЧ-инфекции.

Как пишет Science, побороть опасную заразу смог 36-летний мужчина из Бразилии, которого назвали Пациентом из Сан-Паулу.

По информации издания, курс лечения уменьшил число вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не находили в его крови.

Кроме того до чрезвычайно низких уровней сократилось число антител, что свидетельствует об отсутствии зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике.

Как известно, у большинства пациентов, которые прекращают антиретровирусную терапию, вирусная нагрузка вновь начинает расти в течение нескольких недель.

Тем не менее, медики пока не уверены на 100%, что Пациент из Сан-Паулу действительно полностью излечился от ВИЧ. Они собираются исследовать лимфатические узлы и ткани кишечника бразильца, чтобы подтвердить отсутствие инфекции.

Справка: ВИЧ-инфе́кция ‒ медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус поражает клетки иммунной системы, имеющие на своей поверхности рецепторы CD4: Т-хелперы, моноциты, макрофаги, клетки Лангерганса, дендритные клетки, клетки микроглии.

В результате работа иммунной системы угнетается, развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунным статусом.

В тему: 3 мая 2019 года сообщалось, что британские ученые нашли способ остановить распространение ВИЧ.

А 7 июня 2019 года мы писали, что больные ВИЧ украинцы отныне пожизненно будут получать бесплатное лечение.