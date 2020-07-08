Владельцы недвижимости Донетчины заплатили более 45 миллионов гривен за «лишнюю» жилую площадь

За первое полугодие 2020 местные бюджеты Донецкой области получили 45,5 миллионов гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Об этом сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, более трети всех поступлений налога на недвижимое имущество по Донецкой области обеспечили плательщики Мариуполя — их нынешний вклад уже составил почти 16, 5 миллионов гривен.

За шесть месяцев 2020 года юридические лица уплатили 32,1 млн. грн., в том числе 10,9 миллионов поступило от плательщиков-юридических лиц г.. Мариуполя.

Что касается физических лиц — владельцев недвижимости, то за январь-июнь текущего года они перечислили налога на недвижимое имущество 13,4 миллионов гривен, что на 0,3 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, плательщиками этого налога являются все владельцы частной и коммерческой недвижимости, независимо от того, являются ли они резидентами или нет. Налогообложению подлежат все квартиры площадью более 60 кв.м, частные дома — более 120 кв.м, и если в собственности и то, и другое — 180 кв.метров.

«Вместе с тем, налог уплачивается только за ту площадь, которая превышает льготную. Ставки и льготы по налогу устанавливаются органами местного самоуправления. Напоминаем, что налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, подлежит уплате в течение 60 дней со дня получения налогового уведомления-решения», — отметила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, налогоплательщики Донбасса заплатили в госбюджет почти 4 миллиарда гривен.