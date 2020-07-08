Митрополит Антоний: Христиане призваны к вечной радости

Главное: Христиане призваны к вечной радости. Настоящую радость человек обретает, имея душевный мир. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Современному человеку, поглощенному грузом проблем, не всегда легко найти повод радоваться, но именно к вечной радости призывает всех апостол Павел.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Что может нас радовать, тем более всегда? Многим кажется, что радоваться мы разучились, что переживания захлестывают душу и о радости говорить трудно. Однако апостол Павел, которому тоже далеко не все легко давалось тут же добавил: „и еще говорю: радуйтесь“ (Флп. 4: 4). Почему так упорно именно к радости призывает апостол? Наверное, ответом может стать уверение того же апостола: „Господь близко“ (Флп. 4: 4). Значит, всегда радоваться лишь тому, кто верит в то, что Господь близок каждому, кто к нему стремится», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он объяснил, в чем конкретно должно выражаться это стремление.

«Апостол очень просто отвечает: „Не заботьтесь ни о чем“ (Флп. 4: 6). Но как же так жить, чтобы обходиться без забот? Разве это реально? Да не по совести, наверное, груз своих забот переложить на кого-то другого. Не об этом говорит апостол, а о том, что наши житейские необходимые дела не превращались в искушающие душу заботы», — отметил владыка.

По словам апостола, думать необходимо только о том, что истинно, честно и справедливо, т.е. о добродетелях, чтобы не тратить душевные силы на раздражение и грехи.

«Если в душе будет мир, а в мире место Богу, по слову пророка Исаии, то будет радость. Самая существенная, самая желанная, самая надежная радость о Господе», — напомнил митрополит Антоний.

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