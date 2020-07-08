Кличко рассказал, как долго обучение в школах будет дистанционным

Главное: Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению с сентября. Такая форма будет сохраняться до конца карантина.

Детали: Киев делает все, чтобы при благоприятных условиях школы открылись с 1 сентября. Но в любом случае до конца карантина обучение будет дистанционным. Об этом в ходе брифинга сказал мэр города Виталий Кличко.

«Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно — до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников», — заявил градоначальник.

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.

Стоит отметить, что в Киеве зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 7 июля, в столице подтвердили сразу 114 новых случаев COVID-19. среди новых заболевших 21 пациент был госпитализирован в больницу. Остальные проходят лечение на самоизоляции.

В тему: Школьникам готовят сразу несколько вариантов начала учебного года.

В Минобразования понятия не имеют, как детям дистанционно идти в первый класс.

В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».