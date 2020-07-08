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Последствия наводнения на Западной Украине: разрушены 95 мостов и более 200 километров дорог

Последствия наводнения на Западной Украине: разрушены 95 мостов и более 200 километров дорог

Главное: Наводнение в западных регионах привело к разрушениям. Вода размыла более двухсот километров дорог.

Детали: В среду, 8 июля, в ГСЧС сообщили о последствиях наводнения на Западной Украине. Спасатели говорят, что подтопленными остаются пять населенных пунктов в Черновицкой области. В Ивано-Франковской области до сих пор подтоплены семь подвалов, а в Черновицкой и Тернопольской областях под водой находятся 21 и два приусадебных участков соответственно.

В ГСЧС также сообщают, что большая вода разрушила 202,4 километра автомобильных дорог: 201 в Ивано-Франковской области и 1,4 в Черновицкой. Также наводнение смыло 93 моста в Ивано-Франковской области, и по одному в Львовской и Черновицкой областях.

Кроме этого, говорят спасатели, в Ивано-Франковской области было повреждено 507,6 километров дорог и 198 мостов, а в Черновицкой – 40,9 километров дорог и пятнадцать мостов.

К спасательным работам привлечено 137 человек и 58 единиц техники, в том числе два вертолета.

Ранее мы писали, что кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе.

В тему 25 июня 2020 года сообщалось, после наводнение на Западной Украине Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям.

24 июня 2020 года стало известно, что в Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП.

Тэги: общество, наводнение, регионы, Западная Украина, новости Украины

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