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Украине грозит банкротство, — немецкие СМИ

Украине грозит банкротство, — немецкие СМИ

Главное: Зарубежная пресса пишет, что из-за отставки главы НБУ Якова Смолия Украине грозит банкротство.

Детали: Из-за вынужденной отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия стране грозит банкротство. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

«Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — пояснил автор материала.

Как отмечается, из-за ухода Смолия Киев не сможет выпустить еврооблигации, которые планировалось разместить на бирже в Лондоне 8 июля. Кроме того, по словам экспертов, уход главы НБУ стал ударом в лицо президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также поводом для недоверия его реформам.

Кроме этого, автор пишет, что с 2014 года Киев выживает только благодаря миллиардным кредитам от Международного валютного фонда.

В тему: 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Украины. Депутаты объяснили это «отсутствием дешевого кредита» и «укреплением курса гривны». Сам Смолий заявил, что на протяжении последнего года на него оказывалось давление с целью разогнать инфляцию и ослабить курс национальной валюты.

Напомним: Яков Смолий начал работу в Национальном банке в 2014 году в должности заместителя председателя. В октябре 2016 г он стал первым заместителем. С мая 2017 г исполнял обязанности, а 15 марта 2018 года был назначен главой НБУ. Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.

Тэги: Украина, общество, экономика, банкротство, Яков Смолий, НБУ

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