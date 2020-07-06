Китай ждут новые испытания из-за вспышки опасной болезни

Главное: Из-за вспышки бубонной чумы в одном из регионов Китая объявлен третий уровень опасности. Продлится он до конца нынешнего года.

Детали: В Китае объявили третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы в одном из регионов. В автономном регионе Внутренняя Монголия повышенный уровень опасности, потому что там подтвердили болезнь у мужчины, который попал в местную больницу.

Об этом сообщает Telegram-канал RT.

В автономном районе Внутренняя Монголия в хошуне Урад-Чжунци до конца 2020 года объявлен повышенный уровень угрозы.

Власти рекомендовали не охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Отметим, что в аймаке Ховд, что в западной Монголии, была обнаружена вспышка бубонной чумы. В связи этим 29 июня в двух сомонах аймака был введен на неопределенный срок карантин.

Справка: Бубонная чума — преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям.

В тему: По состоянию на 19-00 5 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 11 317 637, смертей ‒ 531 729, а выздоровлений ‒ 6 111 910. В Украине же выявлено 48 500 инфицированных, зарегистрировано 1 249 смертей и 21 376 случаев выздоровления.