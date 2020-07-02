Жителей Одесской области пугают наводнениями из-за сильных дождей

Главное: В Одесской области возможны наводнения. Тут льют дожди.
Детали: В Одесской области в четверг, 2 июля, возможны наводнения. Об этом говорят в ГСЧС.
Спасатели говорят, что из-за ливней возле села Маяки в Днестре ожидается подъем уровня воды, после чего дома тут могут просто утонуть.
Отмечается, что уровень воды в створе поста составляет 147 сантиметров, из-за ливней ожидается повышение до 155-165 сантиметров.
Сообщается, что также возможно затопление участка трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка.
В тему 30 июня 2020 года сообщалось, что кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе.