Жителей Одесской области пугают наводнениями из-за сильных дождей

Главное: В Одесской области возможны наводнения. Тут льют дожди.

Детали: В Одесской области в четверг, 2 июля, возможны наводнения. Об этом говорят в ГСЧС.

Спасатели говорят, что из-за ливней возле села Маяки в Днестре ожидается подъем уровня воды, после чего дома тут могут просто утонуть.

Отмечается, что уровень воды в створе поста составляет 147 сантиметров, из-за ливней ожидается повышение до 155-165 сантиметров.

Сообщается, что также возможно затопление участка трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка.

В тему 30 июня 2020 года сообщалось, что кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе.