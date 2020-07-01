Стало известно, сколько украинцы болеют коронавирусной болезнью

Главное: Средняя продолжительность коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет три недели. Однако в отдельных случаях этот период может увеличиться до 40 дней.

Детали: В среднем в Украине показатели длительности коронавирусной болезни COVID-19 одинаковые по всей стране. «То есть, заболевание средней тяжести или тяжелое течение болезни может длится дольше, а бессимптомно человек может болеть меньший срок», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 1 июля, сообщает ТСН.

В то же время, по его словам, решение о выздоровлении человека принимает непосредственно врач, в том числе обязательно на основе исследования методом ПЦР. «В среднем у нас болезнь длится около трех недель, но иногда фиксируется срок и 30, и 39 дней — в зависимости от тяжести болезни», — заключил чиновник.

Отметим, что на сегодняшний день в Украине коронавирусом SARS-CoV 2 заразились 44 998 человек, 1173 человека — умерли.

В тему: 30 июня 2020 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине могут быть усилены карантинные меры в отдельных регионов, в том числе — курортов.