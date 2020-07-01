Товарооборот между Украиной и Арменией продолжает снижаться

Торговля товарами и услугами между Украиной и Республикой Армения за 2019 уменьшилась почти на 2,5%, а за 5 месяцев 2020 году на 6,03%.

«Товарооборот товаров и услуг между Украиной и Арменией за 2019 составил $171 400 000. И уменьшился по сравнению с аналогичными периодом 2018 года, примерно на 2,5%», об этом AnalitikaUA.net сообщили в Посольстве Украины в Армении.

Украинский экспорт в Армению составил $145 300 000. И уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%.

Армянский импорт в Украину составил $26 100 000. И уменьшился на 3,8%.

Сальдо торговли для Украины положительное — $145 300 000.

За 5 месяцев 2020 внешнеторговый оборот между Украиной и Республикой Армения товарами составил 49970000. Долл. США и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 на 3210000. Долл. США или на 6,03%»