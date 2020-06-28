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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 28 июня 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 28 июня 2020

Главное: По состоянию на 9-00 28 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 979 585, смертей ‒ 498 717, а выздоровлений ‒ 5 051 215. В Украине же выявлено 42 982 инфицированных, зарегистрировано 1 129 смертей и 18 701 случай выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 510 151 (смертей ‒ 125 539), Бразилии ‒ 1 313 667 (57 070), России ‒ 626 779 (8 958), Индии ‒ 528 859 (16 095), Великобритании ‒ 311 727 (43 598), Перу ‒ 275 989 (9 135), Чили ‒ 267 766 (5 347), Испании ‒ 248 469 (28 341), Италии ‒ 240 136 (34 716), Иране ‒ 220 180 (10 364), Мексике ‒ 212 802 (26 381), Пакистане ‒ 202 955 (4 118), Франции ‒ 199 473 (29 781), Турции ‒ 195 883 (5 082), Германии ‒ 194 458 (8 968), Саудовской Аравии ‒ 178 504 (1 511), Бангладеш ‒ 133 978 (1 695), ЮАР ‒ 131 800 (2 413), Канаде ‒ 104 878 (8 575), Катаре ‒ 93 663 (110), Китае ‒ 84 743 (4 641), и Колумбии ‒ 84 660 (2 946).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 27 июня 2020 года сообщалось, что в США был установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом.

27 июня 2020 года также сообшалось, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание...

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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