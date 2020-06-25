Порошенко активно выводит свои капиталы из Украины, – СМИ

Главное: Иностранцы стали активно выводить капиталы из Украины. По одной из версий, таким образом сейчас из Украины выводятся средства экс-президента Петра Порошенко.

Детали: Украинских финансистов тревожит активизация валютных покупок иностранцами, которые стали в больших объемах выводить капиталы из Украины. Об этом пишет Страна.

Также издание цитирует слова казначея одного из крупных банков, который пожелал остаться неизвестным: «Точные объемы, сколько они планируют еще вывести из Украины, мало кому известны. До конца неясно, что именно это за иностранцы».

«По одной версии, это средства западных инвестфондов, а по другой - украинских олигархов и бывших чиновников, в интересах которых действуют инвестиционщики. По рынку, например, гуляет слух о том, что выводятся капиталы бывшего президента Петра Порошенко и его окружения», — добавил казначей.

В тему: Несколько дней назад мы сообщили, что с подачи людей Филарета против Порошенко возбуждено еще одно уголовное дело.