Жуткое ДТП на окраине Кропивницкого: погибли четыре человека

Главное: На окраине Кропивницкого произошло страшное ДТП. Его жертвами стали четыре человека.

Детали: Вечером среды, 24 июля, на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки случилась смертельная авария. Как передает УНН, ее жертвами стали четыре человека.

Тут машина Honda врезалась в автоцистерну DAF.

В результате столкновения все люди, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. Известно, что жертвами аварии стали трое мужчин и одна женщина. Их тела буквально вырезали из покореженного авто.

В тему 30 марта 2020 года стало известно, что в Кропивницком водитель маршрутки подхватил коронавирус.