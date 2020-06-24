В Кременчуге умерла женщина после операции по исправлению носа

Главное: После проведения операции по исправлению носа в Кременчуге умерла киевлянка. По предварительной причине – у нее развилась тромбоэмболия.

Детали: В понедельник, 22 июня, в Кременчуге (Полтавская область) в частном центре пластической хирургии 38-летней киевлянке провели операцию по исправлению носа (ринопластику). На следующий день женщина умерла, сообщают «Факты».

Вероятно, пациентка искала, где эту процедуру можно было сделать подешевле, хотя и в этом центре, согласно прайсу клиники, услуга тоже не из дешевых — 30 тысяч гривен. Но все же эта цена более чем в два раза ниже, нежели в Киеве.

Официально причина смерти не называется. Об этом станет известно после проведения судмедэкспертизы. Но неофициально говорят о том, что у прооперированной, вероятно, развилась тромбоэмболия (что нередко случается после хирургического вмешательства) и оторвавшийся тромб не оставил ей шансов на жизнь.

По данному факту, как сообщили в ГУ НП в Полтавской области, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником»).

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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