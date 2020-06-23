Глава ВОЗ сделал крайне тревожное заявление по поводу пандемии коронавируса

Главное: Последствия кризисов, вызванных пандемией COVID-19, будут ощущаться десятилетиями. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Детали: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса «все еще растет», а последствия вызванных ею кризисов будут ощущаться на протяжении многих лет.

Как передает «НТВ», столь тревожный прогноз функционер озвучил во время виртуального форума по вопросам здравоохранения.

В частности, Гебрейесус отметил, что помимо кризиса в системе здравоохранения, пандемия стала причиной экономических и социальных потрясений, а в некоторых странах привела даже к политическому кризису.

«Его последствия будут ощущаться еще десятилетия», ‒ подчеркнул глава ВОЗ.

В тему: 17 июня 2020 года мы писали, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

А 19 июня 2020 года сообщалось, что глава ВОЗ сделал шокирующее заявление о пандемии коронавируса.