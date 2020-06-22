Лидера ОУН приговорили к двум годам заключения

Главное: Лидеру праворадикального «Добровольческого движения ОУН» Николаю Кохановскому огласили приговор. Ему назначили два года заключения.

Детали: Сегодня, 22 июня, В Шевченковском районном суде Киева огласили приговор лидеру праворадикального «Добровольческого движения ОУН» Николаю Коханивскому, обвиняемому в погромах российских банков. Об этом сообщает «Громадське».

«Николаю Коханивскому назначили два года заключения с отсрочкой исполнения на год, как „условный срок“. Гражданский иск о компенсации убытков оставлен без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное заседание началось сегодня в 10:00. Накануне «Добровольческий батальон ОУН» призвал «неравнодушных патриотов поддержать собрата в суде» и «вместе победить московское нашествие».

В тему: 21 октября 2017 года в Киеве возле станции метро «Академгородок» полиция задержала командира «Добровольческого движения ОУН» Николая Коханивского. «Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан Рем (Руслан Качмала с позывным „Рем“), он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться», — рассказала она. Во время драки, когда Рем решил бежать — Николай Коханивский достал травматический пистолет и выстрелил.

24 октября 2017 года активисты сорвали заседание суда, который должен был избрать меру пресечения для Коханивского. Правоохранители вынуждены были применить силу против активистов, которые блокировали его вывоз в изолятор временного содержания.

Полицейские силой зачистили помещение зала заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники ОУНовца Николая Коханивского.