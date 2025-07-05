Антониу Гутерриш

Доказано, что женщины с возрастом становятся добрее

Кремль сделал циничное заявление о прекращении поставок оружия Украине из США

В Киеве возникли проблемы с газом

Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City: настаиваем на необходимости доработки законопроектов

Украинцы потребляют все больше электричества – названа причина

Microsoft объявила о колоссальной чистке — закрытие игр и массовые увольнения

Стало известно, какая одежда в самолёте может угрожать жизни

В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации

МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат

Госдеп прояснил ситуацию: оружие в Украину поставляться временно не будет

«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

30.06.25 11:43

Кремль выступил с заявлением о переговорах по прекращению войны в Украине

01.07.25 14:25

Сырский озвучил новые указания по полигонам ВСУ

01.07.25 14:46

Найдена планета, на которой может быть жизнь

30.06.25 17:09

Американцы развенчали популярный курортный миф

30.06.25 16:49

Вселенная исчезнет гораздо раньше, чем мы думали: ученые сделали жуткий прогноз

01.07.25 10:41

МВФ дал прогноз по ключевым украинским вопросам

30.06.25 10:04

Трагедия в Хмельницкой области: ДТП оборвало две жизни

30.06.25 13:27

Украина ответила на призыв Словакии простить Россию

30.06.25 14:00

Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни июля

29.06.25 23:49

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на стыке июня и июля