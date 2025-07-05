Антониу Гутерриш

Эти (российские) удары привели к перебоям с электроснабжением Запорожской АЭС, что в очередной раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности.
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат
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