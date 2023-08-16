Вадим Скибицкий

Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения.
Источник: Financial Times
Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения.
Источник: Financial Times
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