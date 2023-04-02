Китай ведет тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования.
Источник: Fox Business
Китай ведет тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования.
Источник: Fox Business
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