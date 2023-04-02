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Фразы > Тед Круз

Тед Круз

Автор: американский сенатор-республиканец
02.04.23 15:12
105
Тед Круз

Китай ведет тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования.

Источник: Fox Business

Тэги: США, Китай, мир, война, Тед Круз

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