Пэт Райдер

Я не собираюсь вдаваться в подробности, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и были бы готовы, если бы нам пришлось реагировать (на возможное применение Россией ядерного оружия).

Источник: Пентагон