Пэт Райдер

Я не собираюсь вдаваться в подробности, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и были бы готовы, если бы нам пришлось реагировать (на возможное применение Россией ядерного оружия).
Источник: Пентагон
Я не собираюсь вдаваться в подробности, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и были бы готовы, если бы нам пришлось реагировать (на возможное применение Россией ядерного оружия).
Источник: Пентагон
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