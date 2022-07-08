Владимир Зеленский

В планы России входит и смена политического руководства и оккупация всей страны, мы абсолютно в этом уверены.
Источник: CNN
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