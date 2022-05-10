Коити Хагиуда

Если все страны G7 предпримут одновременные действия по запрету импорта российского СПГ без обеспечения альтернативных источников, мировая экономика, включая энергетический сектор, погрузится в хаос.
Источник: Kyodo
Если все страны G7 предпримут одновременные действия по запрету импорта российского СПГ без обеспечения альтернативных источников, мировая экономика, включая энергетический сектор, погрузится в хаос.
Источник: Kyodo
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