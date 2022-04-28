Антониу Гутерриш

Война закончится, когда Россия решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить сколько угодно встреч, но это не то, что положит конец войне.
Источник: CNN
Война закончится, когда Россия решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить сколько угодно встреч, но это не то, что положит конец войне.
Источник: CNN
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