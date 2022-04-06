Герман Галущенко

Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается.
Источник: РБК-Украина
Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается.
Источник: РБК-Украина
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Правительство выделило министерству обороны почти 33 миллиарда гривен
В Киево-Печерской лавре молились о погибших воинах и мирных жителях Бучи и Ирпеня
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Война в Украине затянется на годы, — американский генерал
Экспорт украинской электроэнергии в Европу может значительно вырасти
Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 18,6 тысяч россиян
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12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками