Майк Помпео

Я рассматриваю его (президента РФ Владимира Путина) как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему.
Источник: телеканал C-SPAN
Я рассматриваю его (президента РФ Владимира Путина) как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему.
Источник: телеканал C-SPAN
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