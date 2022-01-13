Олег Устенко

Если риски будут реализованы, то инфляция ударит по всему населению, но наибольший удар от инфляции ощутят те, кто имеет минимальные доходы, в том числе получает социальную помощь и минимальные заработные платы.
Источник: УНИАН
Если риски будут реализованы, то инфляция ударит по всему населению, но наибольший удар от инфляции ощутят те, кто имеет минимальные доходы, в том числе получает социальную помощь и минимальные заработные платы.
Источник: УНИАН
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