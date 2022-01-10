Жаир Болсонару

10.01.22 11:35

На Буковине верующие УПЦ за 2 месяца построили храм вместо захваченного ПЦУ

10.01.22 11:29

Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»

10.01.22 11:05

В прошлом году украинцы активно избавлялись от валюты

10.01.22 10:37

В Черниговской области разбился микроавтобус с людьми

10.01.22 10:21

Появилось видео самого смертоносного пожара в Нью-Йорке за последние 30 лет

10.01.22 10:15

Коронавирус в Украине: 1 969 заболевших и 86 погибших

10.01.22 09:58

В США в необычных условиях вручили вторую по престижности кинопремию после «Оскара»

10.01.22 09:21

После праздников украинцы массово покидают страну

10.01.22 09:05

Как оказалось, антитела после коронавируса несут угрозу для человека

10.01.22 09:00

Предстоятель Албанской Церкви считает, что для преодоления церковного раскола необходимо примирение