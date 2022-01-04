Ольга Стефанишина

Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи (от ЕС) будет заключена уже в первой половине 2022 года.
Источник: «Интерфакс-Украина»
Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи (от ЕС) будет заключена уже в первой половине 2022 года.
Источник: «Интерфакс-Украина»
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