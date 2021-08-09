Дмитрий Кулеба

Сейчас мы видим, что Россия не подходит к вопросу транзита газа добродетельно, то есть начинает манипулировать.
Источник: «Украина 24»
Сейчас мы видим, что Россия не подходит к вопросу транзита газа добродетельно, то есть начинает манипулировать.
Источник: «Украина 24»
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