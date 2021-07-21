Роман Лещенко

21.07.21 13:45

В оккупированном Крыму могут закрыть туристический сезон

21.07.21 13:05

Нью-Йорк окутал густой дым – названа причина

21.07.21 12:57

В Киеве более полутысячи домов будут сидеть без горячей воды аж до августа

21.07.21 12:33

Епископ УПЦ объяснил, что значит исповедовать веру в современном мире

21.07.21 12:18

Названа дата боя между Усиком и Джошуа. Контракт уже подписан

21.07.21 12:10

Впервые в истории: гражданина Украины обвинили в пиратстве в Индийском океане

21.07.21 12:00

Сегодня верующие УПЦ празднуют день явления Казанской иконы Богородицы

21.07.21 11:40

Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире

21.07.21 11:33

На Днепропетровщине задержан пациент психбольницы, который забил до смерти медбрата и скрылся

21.07.21 11:11

Сильнейший ливень затопил Кропивницкий