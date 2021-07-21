Роман Лещенко

Если говорить объективно, с такой динамикой (изменения климата) мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия.
Источник: «Укринформ»
Если говорить объективно, с такой динамикой (изменения климата) мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия.
Источник: «Укринформ»
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