Нина Матвиенко

Плохой поступок – проблема того, кто его совершает. Защищайтесь любовью и прощением.
Источник: «Факты»
В Киевских духовных школах УПЦ вышла книга о различиях православия и католицизма
На Волыни активисты ПЦУ угрожали адвокату священника УПЦ
В селе под Житомиром расстреляли супругов
В Кировоградской области УПЦ проводит молодежный форум
В Тбилиси Грузинский Патриарх принял делегацию УПЦ
Почти «зеленых» регионов в Украине стало еще больше
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Под Киевом произошло кровавое ДТП – пострадали пять человек
Под Киевом задержана серийная мошенница
Самый богатый человек мира через месяц полетит в космос
Смертность от COVID-19 в Украине выросла после выходных
Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом
Оккупанты будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» Крыма
Главные новости за 7 июня 2021 года
Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
К концу недели перекроют центр Киева. Движение транспорта будет очень затруднено
Названо еще одно опасное последствие коронавируса
В УЕФА ответили россиянам по новой форме сборной Украины
Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
Главные новости за 4 июня 2021 года
В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
Ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток
В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
В Украине готовится грандиозный кипиш?
Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины