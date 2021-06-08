Нина Матвиенко

08.06.21 12:32

В Киевских духовных школах УПЦ вышла книга о различиях православия и католицизма

08.06.21 12:10

На Волыни активисты ПЦУ угрожали адвокату священника УПЦ

08.06.21 12:00

В селе под Житомиром расстреляли супругов

08.06.21 11:59

В Кировоградской области УПЦ проводит молодежный форум

08.06.21 11:28

В Тбилиси Грузинский Патриарх принял делегацию УПЦ

08.06.21 11:15

Почти «зеленых» регионов в Украине стало еще больше

08.06.21 11:11

Хорваты делятся видео сильного землетрясения

08.06.21 10:55

Под Киевом произошло кровавое ДТП – пострадали пять человек

08.06.21 10:43

Под Киевом задержана серийная мошенница

08.06.21 10:34

Самый богатый человек мира через месяц полетит в космос