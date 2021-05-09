Владимир Зеленский

Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. <...> Это память о ее страшной цене.
Источник: Офис президента Украины
Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. <...> Это память о ее страшной цене.
Источник: Офис президента Украины
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