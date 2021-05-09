Владимир Зеленский

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Американские ученые выяснили, что человек может оглохнуть из-за мутации в гене

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Появилось видео эпичного падения китайской ракеты в Индийский океан

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Молчанов о производстве вакцины от Covid-19: Власть лишь сейчас пришла к тому, о чем Медведчук договорился в октябре 2020 года

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Ученые обнаружили одну особенность, которая роднит кошек с людьми

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Лукашенко перестраховался на случай «внезапной смерти»

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Митрополит Онуфрий напомнил, чем опасен фашизм - панихида УПЦ в Парке Славы по погибшим во Второй мировой

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В Украине готовят свою вакцину от коронавируса

09.05.21 09:06

В Минздраве пугают украинцев особо тяжелым штаммом коронавируса

08.05.21 18:05

Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру

08.05.21 16:40

Митрополит Онуфрий рассказал о дельфине, который учил людей выполнять долг перед Богом