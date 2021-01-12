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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

Автор: американский культурист, актер и политический деятель
12.01.21 18:21
100
Арнольд Шварценеггер

Президент Трамп — лидер-неудачник. Он войдет в историю как худший президент. Радует то, что он скоро станет неуместным, как старый твит.

Источник: YouTube

Тэги: США, Арнольд Шварценеггер, президент, мир, история, Twitter, Дональд Трамп

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