Арнольд Шварценеггер

Президент Трамп — лидер-неудачник. Он войдет в историю как худший президент. Радует то, что он скоро станет неуместным, как старый твит.
Источник: YouTube
Президент Трамп — лидер-неудачник. Он войдет в историю как худший президент. Радует то, что он скоро станет неуместным, как старый твит.
Источник: YouTube
Главные новости за 12 января 2021 года
В Одесской области ограблено 2 храма УПЦ
В Украине уже насчитали 5 разновидностей коронавируса
Митрополит Антоний рассказал, что поможет ориентироваться в современном инфопространстве
Вслед за Главсанврачом загадочные телефонные мошенники взялись за министра экономики
В Полтаве произошла перестрелка. Выезды из города перекрыты
Банда из Днепра на протяжении 18 лет насиловала и совращала малолетних
Грядет большая IT-битва, которая изменит мир не меньше, чем пандемия коронавируса
Ангажированность и сговор крупных соцсетей приведут к появлению новых свободных медиа
Почему замалчивают ситуацию с эпидемией COVID19 на Кубе?
Предварительные итоги 2020 года