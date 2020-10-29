Юрий Ткачёв

Продолжается время упоительных историй. Мы уже как-то привыкли, что деньги из ковид-фонда тратят на ремонт дорог и всякое такое прочее. Теперь же их разрешили тратить ещё и на съёмку патриотических сериалов. Ну а чё. Почему бы, как говорится, и нет?
Продолжается время упоительных историй. Мы уже как-то привыкли, что деньги из ковид-фонда тратят на ремонт дорог и всякое такое прочее. Теперь же их разрешили тратить ещё и на съёмку патриотических сериалов. Ну а чё. Почему бы, как говорится, и нет?
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