Дмитрий Гудков

Ненастоящие президенты (Владимир Путин и Александр ЛУкашенко): все эти праздники, медальки, звания, пропаганда – все это вранье. Реальность одна – что там, что здесь: насильственный захват и удержание власти.
Источник: Facebook
Ненастоящие президенты (Владимир Путин и Александр ЛУкашенко): все эти праздники, медальки, звания, пропаганда – все это вранье. Реальность одна – что там, что здесь: насильственный захват и удержание власти.
Источник: Facebook
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