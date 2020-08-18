Маргарита Симоньян

Лукашенко — не Путин ни разу. Путин, как мы прекрасно понимаем, ни за что не стал бы цепляться за власть и оставаться президентом страны, народ которой его не поддерживает.
Источник: Цензор.НЕТ
Лукашенко — не Путин ни разу. Путин, как мы прекрасно понимаем, ни за что не стал бы цепляться за власть и оставаться президентом страны, народ которой его не поддерживает.
Источник: Цензор.НЕТ
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