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Франциск

Автор: Папа Римский
17.08.20 00:05
99
Франциск

Я внимательно слежу за ситуацией, сложившейся в этой стране после выборов, и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и законности. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира.

Источник: Deutsche Welle

Тэги: протест, мир, Папа Римский, Франциск, Беларусь

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