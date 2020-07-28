Виталий Журавский

Расплату за несоблюдение обещаний «Слуги народа» получат во время голосования в органы местного самоуправления. Украинцы доверчивые, но обмана не прощают. Как говорят в народе: «За базар придется ответить»
Источник: «Гордон»
Расплату за несоблюдение обещаний «Слуги народа» получат во время голосования в органы местного самоуправления. Украинцы доверчивые, но обмана не прощают. Как говорят в народе: «За базар придется ответить»
Источник: «Гордон»
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