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Виталий Журавский

Автор: доктор юридических наук
28.07.20 14:33
92
Виталий Журавский

Расплату за несоблюдение обещаний «Слуги народа» получат во время голосования в органы местного самоуправления. Украинцы доверчивые, но обмана не прощают. Как говорят в народе: «За базар придется ответить»

Источник: «Гордон»

Тэги: общество, политика, украинцы, обещание, Слуга народа

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