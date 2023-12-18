Обстрел Херсонской области: пострадало немало полицейских

Главное: Россия обстреляла Херсонскую область. Пострадали девять полицейских.

Детали: Россия вновь нанесла огонь по Херсонской области. Как сообщает местная полиция, под атаку попали копы.

Информируется, что пострадали девять сотрудников МВД.

Говорится о том, что россияне атаковали полицейских, которые помогают жителям в деоккупированных населенных пунктах.

Так, как стало известно, под атаку с БпЛА попала следственно-оперативная группа полиции в Тягинце. Дрон-камикадзе применили против служебного автомобиля. Копы не пострадали.

При этом в понедельник утром, 18 декабря, войска России открыли артиллерийский огонь по Дарьевской общине. Снаряды повредили, минимум, семь жилых домов и административное здание.

Известно, что в результате обстрела травмировались девять сотрудников полиции, угрозы их жизни нет.

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