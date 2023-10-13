ТЦК не имеет права проверять документы, - Минюст

Главное: Сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у жителей Украины.
Детали: Сотрудники ТЦК и СП (бывшие военкоматы) не имеют права проверять документы у гражданских. Об этом сообщает Минюст в своем комментарии.
Главное: Сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у жителей Украины.
Детали: Сотрудники ТЦК и СП (бывшие военкоматы) не имеют права проверять документы у гражданских. Об этом сообщает Минюст в своем комментарии.
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