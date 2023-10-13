ТЦК не имеет права проверять документы, - Минюст

Главное: Сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у жителей Украины.

Детали: Сотрудники ТЦК и СП (бывшие военкоматы) не имеют права проверять документы у гражданских. Об этом сообщает Минюст в своем комментарии.

Делать это могут только представители:

— полиции;

— СБУ;

— Нацгвардии;

— Госпогранслужбы;

— миграционной службы;

— таможенной службы;

— ВСУ.

При этом, вручить повестку могут где угодно.