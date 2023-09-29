Синий тарантул: ученые обнаружили членистоногого с лапками цвета электрик

Главное: «Синий» тарантул обнаружен в Таиланде. Ранее о его существовании никто не знал.

Детали: Неизвестный науке «синий» тарантул был обнаружен в лесах на юге Таиланда. Лапки необычного паука окрашены в цвет электрик — крайне редкое явление для этого вида членистоногих.

Группа исследователей обнаружила паука в дупле мангрового дерева.

«Секрет яркой синей окраски нашего тарантула заключается не в наличии синих пигментов, а в уникальной структуре его шерстинок, которая позволяет искажать свет, создавая этот поразительный синий оттенок», — рассказал исследователь пауков Нарин Чомпупхуанг из Университета Кхон Каен.