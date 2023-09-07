«Российская Федерация» с большой буквы, - Оксен Лисовой издал странный приказ

Главное: Оксен Лисовой приказал писать слова «Российская Федерация» с большой буквы.
Детали: Министр образования Украины Оксен Лисовой приказал писать слова «Российская Федерация» с большой буквы.
Главное: Оксен Лисовой приказал писать слова «Российская Федерация» с большой буквы.
Детали: Министр образования Украины Оксен Лисовой приказал писать слова «Российская Федерация» с большой буквы.
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