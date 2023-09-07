«Российская Федерация» с большой буквы, - Оксен Лисовой издал странный приказ

07.09.23 19:50

Ирина Бессмертная: «Миссис Мира-2023» из Украины оскандалилась, она держала за руки россиянку Анастасию Машкину

07.09.23 16:58

Появилось видео уникальной тысячелетней мумии из Перу

07.09.23 16:34

В Европе создадут новое поколение танков, — СМИ

07.09.23 16:16

Столтенберг оценил украинское контрнаступление

07.09.23 15:54

В Москве горел крупнейший завод по производству авиационных двигателей

07.09.23 15:25

В Польше произошло кое-что уморительное

07.09.23 15:07

Парень из украинского приюта убил своих приемных родителей в США

07.09.23 14:56

Украинская армия может прорвать оставшиеся линии обороны России до конца года, — разведка США

07.09.23 14:39

В застенках Мариуполя еженедельно исчезают десятки людей, — мэрия

07.09.23 14:21

В России грузовик влетел в группу детей на велосипедах