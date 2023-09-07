Парень из украинского приюта убил своих приемных родителей в США

Главное: В США украинец убил приемных родителей. Парня взяли из приюта.

Детали: Страшная трагедия произошла в городе Норт-Порт на юге Флориды (США). О ней пишет издание New York Post.

Сообщается, что тут 21-летний Дима Тауэр, которого семь лет назад усыновили из украинского приюта, убил своих приемных родителей.

Правоохранители говорят, что он зарезал супружескую пару в их частном доме.

Сообщается, что прибывшие на место инцидента копы нашли на полу окровавленные тела Робби и Дженнифер Тауэр.

Отмечается, что их приемный сын попытался скрыться от полиции, но уже спустя восемь часов его удалось задержать.

Парень был помещен под стражу и теперь ему грозят обвинения в убийстве.

Как рассказал дядя приемного отца Уоррен Райнс, погибшие были глубоко религиозными людьми и несколько раз ездили в Украину в рамках христианских миссий.

Поясняется, что, будучи бездетными, они решили взять четырнадцатилетнего мальчика из украинского приюта, несмотря на его тяжелое прошлое: мать умерла, а отец, страдавший алкоголизмом, оставил ребенка.

Родственник признался: «Все было не так уж и плохо. Но я думаю, что в мальчике было много ненависти еще до того, как он оказался тут. И я думаю, оно вымещается на тех, кто ближе всего».

Мотивы убийства сейчас устанавливаются.

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