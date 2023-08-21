Жертвой ДТП во Львовской области стала девочка-инвалид

Главное: Смертельное ДТП произошло во Львовской области. Погибли девочка-инвалид.
Детали: Трагедия произошла в селе Малнив Львовской области. Об инциденте, который произошел вечером воскресенья, 20 августа, поведала местная полиция.
Тут автомобиль Renault Trafic под управлением 55-летнего местного жителя насмерть сбил 14-летнюю девочку-инвалида, которая перемещалась на инвалидной коляске.
Увы, от полученных травм ребенок скончался на месте аварии.
Уже возбуждено уголовное производство.
Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
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