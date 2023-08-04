На Закарпатье с подвесного моста в реку упали три женщины. Одна погибла

Главное: На Закарпатье три женщины упали с навесного моста. В результате инцидента, произошедшего на реке Черная Тиса в Раховском районе, одна из них погибла и двое пострадали.

Детали: На Закарпатье одна женщина погибла и две пострадали в результате падения с моста. Об этом 4 августа сообщили в ГСЧС.

Информация об инциденте в селе Квасы Раховского района поступила спасателям накануне в 22:00.

В результате частичного разрушения деревянного покрытия навесного моста с высоты 20 метров в реку Черная Тиса упали находившиеся там на отдыхе три женщины, жительницы Киевской области.

«Специалисты ГСЧС спустились к женщинам и на носилках вынесли их наверх, где уже ждали врачи. К сожалению, несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле „скорой“. Еще две женщины были госпитализированы», — отметили в службе.

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